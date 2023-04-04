Італієць не зацікавлений у роботі з лондонською командою.
РОБЕРТО ДЕ ДЗЕРБІ, GETTY IMAGES
04 квітня 2023, 14:59
Роберто Де Дзербі не зацікавлений у роботі із Челсі, повідомляє Evening Standard.
За інформацією джерела, італійський фахівець відмовиться від співбесіди в Челсі, якщо отримає таку пропозицію.
Він прихильний до Брайтона і сконцентрований на боротьбі за перемогу в Кубку Англії та потрапляння в єврокубки.
Челсі не хоче поспішати з рішенням, але вже спілкується із представниками потенційних кандидатів на посаду тренера. Дедлайна з цього питання Челсі не вказав.
Раніше повідомлялося, що Луїс Енріке веде переговори з Челсі.