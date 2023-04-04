Два дні тому "сині" розпочали переговори.
ЮЛІАН НАГЕЛЬСМАНН, GETTY IMAGES
04 квітня 2023, 16:39
Челсі розпочав переговори з Юліаном Нагельсманном два дні тому, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, сторони обговорюють довгостроковий поект. Нагельсманн відкритий до пропозиції від Челсі. Проте лондонська команда не поспішає з рішенням.
Також Челсі розглядає варіанти з Луїсом Енріке та Рубеном Аморімом.
Нагадаємо, що нещодавно Челсі звільнив Грема Поттера з посади головного тренера.