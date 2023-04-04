Англія

Серб пропустить цілий ряд ігор в АПЛ.

Футбольна асоціація Англії підтвердила, що нападник Фулгема Александар Мітрович дискваліфікований на вісім матчів.

Все через свою поведінку під час матчу Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед. Сербський футболіст відштовхнув головного рефері матчу Кріса Кавану, при цьому намагався йому щось довести.

Стався цей епізод після вилучення Вілліана за гру рукою біля власних воріт. Також червону картку отримав і тренер клубу Марко Сілва. Що стосується Сілви, то фахівець також був покараний, отримавши штраф.

Таким чином форвард пропустить ще сім матчів, адже проти Борнмута він не грав. Наступний раз його можна побачити на поле 13 травня у грі з Саутгемптоном — за три тури до кінця АПЛ.

Раніше повідомлялось, що організація Ref Support пропонувала дискваліфікувати Мітровича на 181 день.