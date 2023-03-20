Англія

Футболіст повів себе неправильно, але покарання можу бути занадто серйозне.

У чвертьфінальному матчі Кубку Англії Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд переграв Фулгем з рахунком 3:1.

При цьому гості лідирували у рахунку до 71 хвилини, коли рефері поставив пенальті у їх ворота за гру рукою Вілліана. Після перегляду вар арбітр Кріс Кавана видалив Вілліана за явний фол, показав пряму червону головному тренеру Фулгема Марку Сілві.

Потім він ще вилучив форварда Александара Мітровича. Сербський футболіст відштовхнув рефері, при цьому щось дуже бурхливо доводив.

Як повідомляє видання Football Daily, Генеральний директор Ref Support Мартін Кессіді закликає дискваліфікувати Мітровича на 181 день.

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