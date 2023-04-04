Англія

Завершились три матчі чемпіонату Англії.

У рамках догравання 7 туру англійської Прем'єр-Ліги завершились три поєдинки.

Борнмут вдома приймав Брайтон. Гості змогли вийти вперед на 28 хвилині. Асистував Мітома, а гол на свій рахунок записав Фергюсон. На 90+1 хвилині Енкісо забив другий гол для Брайтона та поставив крапку.

На 85 хвилині Ілля Забарний дебютував за Борнмут та в АПЛ в цілому, змінивши Сенесі.

Борнмут — Брайтон 0:2

Голи: Фергюсон, 28, Енкісо, 90+1

Борнмут: Нето — Сміт, Стівенс, Сенесі (Забарний, 85), Келлі — Уаттара (Кук, 85), Траоре (Траоре, 72), Лерма, Крісті (Таверньє, 58), Біллінг (Семеніо, 85) — Соланке.

Брайтон: Стіл — Еступіньян, Данк, Вебстер, Велтман — Кайседо (Аярі, 80), Гросс, Мітома, Мак Аллістер (Енкісо, 73), Марч — Фергюсон (Велбек, 73).

Попередження: Стіл

Фанати на Кінг Пауер Стедіум побачили протистояння Лестера проти Астон Вілли.

Господарі грали перший матч після звільнення Роджерса та пропустили першими — гол на рахунку Воткінса. Але на 35 хвилині Ваут Фас довів, що може не тільки забивати у свої, а й асистувати. Після його пасу відзначився Барнс.

У другому таймі Лестер залишився в меншості. За шість хвилин Дьюсбері-Голл примудрився отримати дві жовті. Астон Вілла цим скористалась на 87 хвилині — забив Траоре.

Лестер - Астон Вілла 1:2

Голи: Барнс, 35 — Воткінс, 24, Траоре, 87

Лестер: Іверсен — Кастань, Суттар, Фас, Крістіансен — Менді, Ндіді, Дьюсбері-Голл, Меддісон (Перейра, 85), Барнс — Варді (Дака, 77).

Астон Вілла: Мартінес — Морено (Дінь, 85), Мінгс, Конса, Янг (Чемберс, 85) — Ремзі (Дуран, 79), Макгінн, Дуглас Луїс, Бейлі (Траоре, 87) — Буендіа, Воткінс.

Попередження: Кастань, Дьюсбері-Голл.

Вилучення: Дьюсбері-Голл.

Лідс вдома приймав Ноттінгем Форест. Гості розпочали жваво та забили на 12 хвилині — рахунок відкрив Мангала. Проте Лідс швидко зрівняв зусиллями Гаррісона та у кінцівці першого тайму вийшов уперед — гол забив Сіністерра.

Лідс - Ноттінгем 2:1

Голи: Гаррісон, 20, Сіністерра, 45+1 — Мангала, 12

Лідс: Мельє — Ейлінг, Кох, Стрейк, Фірпо — Маккенні, Рока, Сіністерра (Родріго, 74), Ааронсон (Саммервілл, 73), Гаррісон — Бемфорд (Крістенсен, 90+2).

Ноттінгем: Навас — Тоффоло, Ніакіте, Феліпе, Вільямс — Данілу, (Авонії, 56) Фройлер (Куяте, 64), Магала (Шелві, 56), Денніс (Аю, 72), Джонсон — Гіббс-Вайт (Скарпа, 78).

Попередження: Вільямс, Джонсон, Феліпе, Куяте, Саммервілл.