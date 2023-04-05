Грузинський голкіпер може перебратися до АПЛ.
Гіоргі Мамардашвілі, getty images
05 квітня 2023, 18:53
У літнє трансферне вікно Лестер Сіті планує посилити позицію голкіпера та зацікавлений у послугах воротаря Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі.
Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "лисиці" є головними претендентами на 22-річного грузина, у послугах яких також зацікавлена низка інших клубів.
За інформацією джерела, Лестер уже розпочав роботу над літнім трансфером Мамардашвілі.
Цього сезону грузинський голкіпер провів за Валенсію 31 матч у всіх турнірах, у яких він пропустив 36 м'ячів і 7 поєдинків відстояв на нуль.