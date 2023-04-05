Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив, що Грем Поттер відтепер більше не буде головним тренером першої команди, яку тимчасово очолить Бруно Сальтор, через що "сині" перебувають в активних пошуках нового керманича.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Челсі веде конкретні переговори з Френком Лемпардом, щоб той очолив команду на тимчасовій основі до кінця цього сезону.

За інформацією джерела, лондонці також продовжують обговорювати з Юліаном Нагельсманном та Луїсом Енріке деталі майбутнього проєкту в клубі, перш ніж ухвалити остаточне рішення щодо постійного головного тренера.

Стверджується, що Лемпард готовий прийняти цей виклик і повернутися до Челсі, незважаючи на тимчасовий характер своєї ролі у клубі.