Англія

Англійський фахівець готовий прийняти цей виклик.

Напередодні лондонський Челсі офіційно оголосив, що Грем Поттер відтепер більше не буде головним тренером першої команди, яку тимчасово очолить Бруно Сальтор, через що "сині" перебувають в активних пошуках нового керманича.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво Челсі веде конкретні переговори з Френком Лемпардом, щоб той очолив команду на тимчасовій основі до кінця цього сезону.

За інформацією джерела, лондонці також продовжують обговорювати з Юліаном Нагельсманном та Луїсом Енріке деталі майбутнього проєкту в клубі, перш ніж ухвалити остаточне рішення щодо постійного головного тренера.

Стверджується, що Лемпард готовий прийняти цей виклик і повернутися до Челсі, незважаючи на тимчасовий характер своєї ролі у клубі.