Англія

Клуб може придбати лідера Лестера.

Півзахисник збірної Англії Джеймс Меддісон, вірогідно, залишить Лестер у літнє трансферне вікно.

26-річний хавбек цікавий багатьом клубам як з Англії, так і з інших чемпіонатів. А головним претендентом на нього вважють Тоттенгем.

Лестер, який знаходиться у непростому становищі і перебуває у зоні вильоту, не проти продати футболіста. Але вони бажають отримати за Джеймса 50 мільйонів євро.

Відомо, що Норвіч має отримати процент, якщо Лестер його продасть. У 2018 році "лиси" купували футболіста за 25 мільйонів євро.

Цього сезону футболіст провів 22 поєдинки в АПЛ, у яких забив 9 голів.