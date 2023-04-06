Англія

Футболіст висловився про перемогу над Брентфордом та ситуацію в АПЛ.

Автор переможного голу у ворота Брентфорда Маркус Рашфорд оцінив гру Манчестер Юнайтед у цьому поєдинку.

"Брентфорд важко зламати, вони добре захищаються в блоці з п’яти-шести гравців, і вам потрібно чекати, коли цей блок буде відкриватися.

Головним було виграти, ми грали в набагато кращий футбол і були кращі при володінні м’ячем. Ми прогресуємо завдяки таким матчам. Це було нелегко, але я дуже задоволений трьома очками.

Мені подобається те, як я граю. Головна мета для мене — просто продовжувати вигравати футбольні матчі для клубу і намагатися посісти якомога вище місце у таблиці. Нам потрібно спробувати набрати якомога більше очок.

Ми знаємо, що є дві команди, які поки не мають конкурентів. Але для нас і нашого власного розвитку важливо продовжувати перемагати в іграх і бачити, скільки очок ми зможемо набрати в кінці сезону", — сказав Рашфорд.

Відео голу Рашфорда та огляд матчу англійської Прем’єр-ліги між Манчестер Юнайтед та Брентфордом дивіться на Football.ua