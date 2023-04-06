Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем’єр-ліги, що відбувся 5 квітня 2023 року, 22:00.

Манчестер Юнайтед напередодні використав час посеред тижня заради того, щоб надолужити раніше пропущений домашній матч двадцять п’ятого туру англійської Прем’єр-ліги проти Брентфорда.

Команда Еріка тен Гага мала помститись суперникам за розгромну поразку в першому колі чемпіонату (0:4), чим почала займатись уже від самого початку гри.

У підсумку, гості провели час до перерви майже без м’яча в ногах та без ударів у площину воріт суперників.

А Юнайтед тим часом забили посеред першого тайму зусиллями Маркуса Рашфорда, після чого дозволили собі після перерви пограти "другим номером", але в підсумку все одно втримали необхідний результат.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Брентфорд у АПЛ:

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 1:0

Гол: Рашфорд, 27

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Шоу (Маласія, 37), Мартінес, Варан, Далот — Мактоміней, Забітцер (Фред, 71), Антоні (Лінделеф, 86), Бруну Фернандеш, Санчо (Марсіаль, 71) — Рашфорд.

Брентфорд: Рая — Генрі, Мі, Піннок, Янссон, Рерслев (Гікі, 75) — Єнсен (Баптіст, 63), Дамсгор (Дасілва, 63), Норгор (Вісса, 75) — Тоуні, Мбемо (Шаде, 63).

Попередження: Шоу, Мактоміней, Бруну — Дамсгор, Норгор.