Англія

Функціонер розповів про рішення повернути Лемпарда.

Власник лондонського Челсі Тодд Боелі прокоментував призначення Френка Лемпарда на посаду виконуючого обов'язки головного тренера клубу.

"Ми раді вітати Френка з поверненням на Стемфорд Брідж. Френк є членом Залу слави Прем'єр-ліги та легендою цього клубу. Продовжуючи наш ретельний і вичерпний процес пошуку постійного головного тренера, ми хочемо надати клубу та нашим уболівальникам чіткий і стабільний план на решту сезону.

Ми хочемо дати собі всі шанси на успіх, і Френк володіє всіма характеристиками та якостями, необхідними для того, щоб привести нас до фінішу", — сказав Боелі.

Також з цього приводу висловився співвласник "синіх" Бехдад Егбалі.

"У суботу у нас важлива гра проти "Вовків", а потім ми сконцентруємось на чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Реалу наступного тижня. Ми всі повністю підтримаємо Френка, оскільки прагнемо отримати найкращий можливий результат у всіх іграх, що залишилися", — сказав функціонер.

Нагадаємо, що Лемпард підписав контракт із клубом до кінця сезону-2022/23.