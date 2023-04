Лондонський Челсі напередодні вирішив звільнити з посади наставника команди Грема Поттера.

Клуб провів ряд перемовин із різними фахівцями, проте вирішив повернутись до варіанту із Френком Лемпардом.

Легенда клубу став виконуючим обов'язків головного тренера "пенсіонерів", підписавши короткостроковий контракт до літа 2023 року.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝