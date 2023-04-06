Англія

Лондонці офіційно оголосили про повернення тренера.

Лондонський Челсі напередодні вирішив звільнити з посади наставника команди Грема Поттера.

Клуб провів ряд перемовин із різними фахівцями, проте вирішив повернутись до варіанту із Френком Лемпардом.

Легенда клубу став виконуючим обов'язків головного тренера "пенсіонерів", підписавши короткостроковий контракт до літа 2023 року.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

Нагадаємо, що Лемпард з літа 2019 року очолював Челсі, проте був звільнений на початку 2021 року. У 84 матчах при ньому команда здобула 44 перемоги, 15 разів зіграла внічию та 25 матчів програла. Різниця забитих та пропущених складала 171:116.

Після на чолі "синіх" працював Томас Тухель, який виграв з командою Лігу чемпіонів, але погано розпочав сезон-2022/23. Грем Поттер пробув на цій посаді з вересня 2022 по квітень 2023.