Англія

Керманич Манчестер Юнайтед — про кадрову ситуацію напередодні наступного поєдинку АПЛ.

У рамках 30 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийме на своєму полі Евертон.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг розповів про кадрову ситуацію всередині своєї команди, а саме про лівого захисника Люка Шоу і півзахисника Крістіана Еріксена, який не грав з кінця січня цього року.

"Люка Шоу завтра не буде. І ми маємо побачити, як його відновлення буде проходити наступного тижня.

Крістіан Еріксен? Лікування було непростим. Він у заявці на гру з Евертоном. Я був дуже злий через той підкат. Спочатку ми боялися, що втратили його на весь сезон, але він працював дуже добре.

Я думаю, що медичний відділ впорався дуже добре, і він готовий грати. Крістіан доступний для завершального етапу сезону. Ми дуже задоволені цим", — цитує слова тен Гага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Матч Манчестер Юнайтед — Евертон відбудеться в суботу, 8 квітня, о 14:30 за київським часом.