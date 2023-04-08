Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру АПЛ, який пройде 8 квітня і розпочнеться о 14:30.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Юнайтед та Евертоном, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

СУБОТА, 8 КВІТНЯ, 14:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Нещодавно серед любителів англійського футболу з'являлися розмови про можливу боротьбу Манчестер Юнайтед за чемпіонство разом з Арсеналом і Манчестер Сіті. Варто одразу зазначити, що розмови ці були вельми небезпідставними, адже "червоні дияволи" досить здорово пройшли свій насичений графік матчів, та й форма Маркуса Рашфорда після чемпіонату світу була близькою до феноменального рівня. Як показав час, у цій "чемпіонській гонці" МЮ довго не протримався, та й загалом зараз під питанням не лише третє місце команди Еріка тен Гага, сумнівів у якому ще місяць тому було небагато, але під сумнівом зараз також фініш команди у зоні Ліги чемпіонів загалом.

Причин у певному спаді результатів Манчестер Юнайтед є кілька, але головна з них — дискваліфікація Каземіро, який встиг заробити у футболці манкуніанців вже другу червону картку. За відсутності бразильського опорника ми наочно переконалися, наскільки МЮ залежить від нього не лише в обороні, а й у атакуючій фазі. І головна з останніх невдач "червоних дияволів" полягає не в семи пропущених м'ячах від Ліверпуля та нічиїй з останньою командою ліги Саутгемптоном, а саме в поразці від Ньюкасла, який наразі є прямим і головним конкурентом Манчестер Юнайтед. Взяти реванш за поразку у фіналі Кубка англійської ліги "сорокам" вдалося багато в чому через те, що МЮ без Каземіро повністю програв центр поля. Так, ситуація загалом не виглядає катастрофічною в таблиці, але така залежність від одного конкретного виконавця – це проблема, яку доведеться якось вирішувати.

Майбутній суперник Манчестер Юнайтед, Евертон, продовжує боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні Англії, але варто віддати на даному етапі належне тренерському штабу Шона Дайча — з моменту його приходу на Гудісон Парк замість Френка Лемпарда ми побачили набагато більше позитивних моментів у грі команди, ніж негативних. Евертон не тільки став більш зрілим ментально, а й більш надійним в обороні, що є однією з головних характеристик футболу Дайча.

Зрозуміло, що Евертон продовжує й зараз зберігати статус одного з головних претендентів на виліт, але останній відрізок "іриски" провели досить непогано. Головний успіх — це мінімальна перемога над міцним Брентфордом, через який спотикалися цього сезону фактично всі топи. Нічийні результати з Тоттенгемом і Челсі, нехай і кризовими, колектив Шона Дайча також може записати у свій актив. А якби ще замість нічиєї "іриски" змогли перемогти прямого конкурента в особі Ноттінгема, то ситуація в таблиці виглядала б для команди ще більш привабливо. Але тим не менш, завдяки останнім успіхам Евертон вперше за довгий час опинився на кілька позицій вище за зону вильоту, нехай ми і не забуватимемо про неймовірну щільність у тій зоні — вся боротьба ще попереду.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед пропонується коефіцієнт 1,51, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 6,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Маласія — Забітцер, Фред, Фернандеш — Антоні, Веггорст, Рашфорд

Ліверпуль: Пікфорд — Коулман, Кін, Тарковські, Годфрі — Івобі, Гарнер, Гує, Онана, Макніл — Грей

Не зіграють: Шоу, Гарначо, Грінвуд, Каземіро, Хітон, ван де Бек — Дукуре, Калверт-Льюїн, Таунсенд

Під питанням: Еріксен — Вінагре

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