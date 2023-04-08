Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру АПЛ, який пройде 8 квітня і розпочнеться о 17:00.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Тоттенгемом та Брайтоном, яке пройде на домашньому стадіоні лондонського клубу.

СУБОТА, 8 КВІТНЯ, 17:00. ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Минулий матч проти Евертона, який бореться за виживання, став для гравців Тоттенгема першим після звільнення Антоніо Конте з посади головного тренера. Після втраченої перемоги над Саутгемптоном у заключному відрізку зустрічі італійський фахівець дав гучне післяматчеве інтерв'ю, в якому прямо висловив усі свої претензії як до гравців, так і до керівництва клубу, торкнувшись теми відсутності "менталітету переможців" у таборі "шпор" протягом багатьох останніх років. Чи ми побачили від Тоттенгема миттєвий позитивний результат після відходу Конте? Відповідь: ні.

Відверто кажучи, в очному поєдинку Евертона і Тоттенгема ми бачили протистояння двох досить рівних за рівнем команд, хоча подібна теза для когось може прозвучати безглуздо з урахуванням того, що одні — борці за виживання, а інші — все ж ведуть боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Але реальність справді така, що Тоттенгем знову упустив мінімальну перемогу в заключні хвилини матчу, хоча мав не лише перевагу в рахунку в один м'яч, а й чисельну перевагу, поки Лукас Моура своїм видаленням не вирівняв склади. Поки підсумок такий, що "шпори" на тлі МЮ та Ньюкасла безперечно не перебувають у виграшній позиції, якщо ми говоримо про оцінку шансів на топ-4 таблиці АПЛ.

А ось Брайтон справді хочеться продовжувати хвалити, причому не лише за симпатичний стиль футболу, а й за роботу менеджменту клубу. У стані "чайок" впроваджено свою філософію і побудовано систему, яка продовжує працювати і у разі продажу ключових виконавців, і у разі зміни тренерського штабу — саме грамотної зміни, адже Грем Поттер і Роберто Де Дзербі є прихильниками комбінаційного футболу, а це означає, що італійський фахівець прийшов у комфортне та готове для себе середовище, тому продовжує утримувати Брайтон на досить високому рівні.

Брайтон на чолі з Роберто Де Дзербі не приховує своїх амбіцій виступити в єврокубках і за дев'ять турів до кінця чемпіонату такий результат виглядає цілком реальним. Більше того, "чайки" йдуть шостими та відстають від Тоттенгема всього на чотири очки, маючи при цьому два матчі в запасі. Тобто при ідеальному для Брайтона розкладі — це +2 очки переваги над "шпорами", а там і Ліга чемпіонів зовсім близько... Ми навіть не побоїмося зробити наступний висновок: "чайки" зараз сильніші за Тоттенгем як команда і єдиний механізм, а лондонцям знову доведеться сподіватися в першу чергу на індивідуальну майстерність того ж Гаррі Кейна, щоб досягти позитивного результату.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 2,60, тоді як потенційний успіх Брайтона оцінюється показником 2,70. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Тоттенгем: Льоріс — Ромеро, Даєр, Ленгле — Порро, Скіпп, Гейб'єрг, Перішич — Кулушевскі, Кейн, Сон

Брайтон: Стіл — Велтман, Вебстер, Данк, Еступіньян — Гросс, Кайседо, Мак Аллістер — Марч, Фергюсон, Мітома

Не зіграють: Біссума, Бентанкур, Емерсон Роял, Девіс, Сессеньйон, Моура — Модер, Лаллана, Сармієнто

Під питанням: Рішарлісон — Кайседо, Мак Аллістер, Лемпті

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