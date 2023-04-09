Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру АПЛ, який пройде 9 квітня і розпочнеться о 18:30.

У центральному матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Ліверпулем та лондонським Арсеналом, яке пройде на стадіоні Енфілд.

НЕДІЛЯ, 9 КВІТНЯ, 18:30. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Можна дуже довго говорити про кризу та спад Ліверпуля, які не відпускають команду Юргена Клоппа з самого старту сезону, але також не можна упускати ще один важливий момент: у якій би формі зараз не знаходилися "червоні" — Енфілд все одно залишається їхньою фортецею, перед дверима якої лише одиницям вдається вийти переможцями, не кажучи вже про легку прогулянку на очах уболівальників Ліверпуля.

На домашній арені мерсисайдців ми робимо особливий акцент не тільки через те, що зовсім недавно Манчестер Юнайтед тут пропустив у свої ворота рекордні сім м'ячів, при цьому не зміг забити сам. Арсенал не перемагав на Енфілді починаючи з далекого 2012 року, при цьому Ліверпулю в майбутньому поєдинку повинен нарешті допомогти своїм креативом Тіаго Алькантара, який повертається після чергової травми, зберігаючи статус безальтернативної сполучної ланки "червоних" між лініями оборони та атаки — без іспанця це стає великою проблемою для Ліверпуля.

Арсенал, у свою чергу, продовжує перебувати на ходу і збирається виграти своє довгоочікуване чемпіонство Прем'єр-ліги. Проте, незважаючи на перевагу над Манчестер Сіті в п'ять очок, вся боротьба в чемпіонських перегонах ще попереду. Думаємо, навряд чи хтось буде сперечатися, що зустріч з Ліверпулем — одна з ключових для "канонірів" у цьому неймовірному для них сезоні, враховуючи, що команда Мікеля Артета ще має у своєму календарі виїзд на Етіхад до свого головного конкурента в особі Ман Сіті.

До речі, Артету та його молоду команду навряд чи лякає виїзд на Енфілд і тим більше навряд чи всередині колективу є якийсь ментальний тиск через тривалу відсутність перемог на домашній арені Ліверпуля. По-перше, поточного сезону ми вже неодноразово на власні очі бачили прояви чемпіонського характеру в Арсеналу навіть у самі, здавалося б, безнадійні моменти. По-друге, відколи Артета очолив "канонірів", північнолондонський клуб не знав перемог на домашньому стадіоні Тоттенгема з 2014 року, не перемагав Челсі на Стемфорд Брідж з 2011 року, а останній переможний успіх у гостьовому поєдинку з Манчестер Юнайтед взагалі був у 2006 році. На сьогоднішній день усі ці серії Арсеналу під керівництвом Мікеля вже вдалося перервати. Чи стане непоступливий Енфілд наступним у списку, враховуючи, що й Ліверпуль наразі не є тією силою, як було раніше?

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння визначити непросто, проте невелика перевага надається підопічним Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 2,41, тоді як потенційний успіх Ліверпуля оцінюється показником 2,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Мілнер, Фабіньо, Гендерсон — Салах, Гакпо, Жота

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Голдінг, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Жезус, Троссар

Не зіграють: Ремзі, Байцетич, Кейта — Томіясу, Нкетіа, Ельнені

Під питанням: ван Дейк, Луїс Діас, Тіаго — Саліба

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