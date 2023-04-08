Англія

Півзахисник Челсі прокоментував відхід керманича.

Півзахисник лондонського Челсі Маттео Ковачич під час підготовки до матчу тридцятого туру англійської Прем’єр-ліги проти Вулвергемптона розповів про розставання з уже колишнім головним тренером "синіх" Гремом Поттером та повернення Френка Лемпарда на керівну посаду в колективі.

"Ми повинні бути чесними перед собою. Зрештою, легше звільнити тренера, аніж 30 гравців, але це рішення керівництва також залежить і від нас. Ми повинні були працювати краще.

Ми повинні подякувати Поттеру, який працював тут із нами та зробив хорошу роботу. Це було важке завдання, оскільки команда зазнала чималої кількості змін.

Щодо Лемпарда, то ми його добре знаємо, бо він був нашим тренером. Це хороша новина, що він повернувся і намагається змінити хід цього сезону для нас, тому що, м’яко кажучи, цей рік видається невдалим для Челсі.

У нас була нетривала зустріч. Лемпард пояснив нам, чого хоче від команди та бажає побачити в нашому виконанні до кінця сезону.

У нас є можливість піднятися в таблиці ліги, наскільки це можливо. А також у нас є дві великі гри проти Реала. Якщо є можливість добре завершити цей сезон, ми маємо нею скористатись.

Лемпард прийшов до нас дуже спокійним, із чітким уявленням про те, чого він очікує побачити, але це ще лише перший день роботи, тому побачимо далі, що саме він попросить нас зробити на полі і як ми будемо до цього готуватись.

Зараз важко сказати, як воно піде далі, але Лемпард повернувся, і ми разом хочемо зробити найкраще для клубу", — заявив хорватський виконавець.

Наступний матч лондонський Челсі зіграє на виїзді проти Вулвергемптона 8 квітня, о 17:00.