Англія

Керманич Арсенала прокоментував стан власного підопічного.

Центральний захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба наразі перебуває в лазареті команди через травму, що зазнав під час матчу-відповіді проти лісабонського Спортінга в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.

22-річний французький виконавець уже пропустив матчі проти Крістал Пелес та Лідса, проте має шанс на повернення до гри в гостьовому двобої проти Ліверпуля в рамках тридцятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Подібний сценарій під час останнього інтерв’ю не став відкидати головний тренер "канонірів" Мікель Артета.

"Жодних реальних змін щодо гравців, які були травмовані, у нас немає. Проте ми залишаємо певні сподівання на відновлення одного з них. Можливо, він зможе тренуватись напередодні гри разом із гравцями основної обойми.

Я дуже сподіваюсь, що Саліба скоро повернеться, як і він сам. Травми спини — це завжди складно в плані відновлення, бо вони розвиваються разом із збільшенням навантаження на певні ділянки тіла.

Проте Вільям дуже позитивно ставиться до перспектив повернутись до гри, як і медичний персонал, тому він щодня трошки збільшуватиме навантаження, а ми подивимось, як він упорається з цим і як біль розвиватиметься", — заявив іспанський фахівець.

Матч Ліверпуль — Арсенал відбудеться 9 квітня, о 18:30.