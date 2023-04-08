Англія

Удар англійського форварда з "позначки" парирував голкіпер Ньюкаслу Нік Поуп.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед вирушив у гості до лондонського Брентфорда.

На 30-й хвилині зустрічі головний арбітр Кріс Кавана призначив у ворота "сорок" пенальті, який не зміг реалізувати ключовий форвард "бджіл" Айвен Тоуні.

Цікаво, що це перший випадок, коли 27-річному англійцю не вдалося реалізувати пенальті в період своїх виступів за Брентфорд – до цього Тоуні безпомилково виконав усі свої 22 одинадцятиметрові удари, а сама ця серія тривала з жовтня 2018 року.

Воротар Ньюкасла Нік Поуп, у свою чергу, став першим, кому вдалося переграти Айвена Тоуні під час удару з "позначки" в АПЛ.

Цікаво, що у компенсований до першого тайму час у Тоуні з'явилася можливість взяти "реванш" у Поупа, і вже пенальті форвард Брентфорда реалізував.

У поточному сезоні Айвен Тоуні провів у футболці Брентфорда 29 поєдинків, у яких він забив 19 голів та віддав 5 асистів.