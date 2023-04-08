Англія

Наставник дав свій коментар.

У першому матчі після повернення Челсі Френка Лемпарда поступився Вулвергемптону (0:1).

"У першому таймі, гадаю, ми зіграли відсотків на 70 або близько того. Це було достатньо для того, щоб гра була рівною, але нізвідки вони вколотили красивий гол.

У другому таймі ми діяли енергійніше, більше створювали, більше гравців добиралося до штрафного майданчика суперника.

Ми працюємо разом один чи два дні, треба зрозуміти, на що націлена команда. У ній було багато змін, але це виправдання. Ситуацію треба виправляти, і я гадаю, що сьогоднішня гра це показала. Мені треба зрозуміти настрій. Перемоги мають стати звичкою.

Варто віддати належне Вулвергемптону, гравці були націлені на перемогу і не боялися йти у єдиноборства.

Ми працюватимемо, відтворюватимемо ситуації і повторюватимемо. Можливо, команда має відчуття, що вона не може забити", — наводить слова Лемпарда BBC.

Після 30 матчів Челсі має у активі 39 очок та посідає одиннадцате місце у АПЛ.