Англія

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик з'явився на полі на 68 хвилині, але не встиг вплинути на підсумковий результат.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі вирушив у гості до Вулвергемптона, який є одним із тих дев'яти клубів, які беруть участь у боротьбі за виживання в поточному сезоні.

Цей матч став для "синіх" першим після звільнення Грема Поттера з посади головного тренера та повернення на цю посаду легенди Френка Лемпарда на тимчасовій основі.

У першій половині зустрічі Челсі фактично нічого небезпечного не створив біля воріт господарів поля, а от "вовки" зуміли відкрити рахунок на 31 хвилині — автором голу став Матеус Нунеш.

Після перерви Челсі в спробах відігратися зробив великий акцент на атаці, а на 68-й хвилині Лемпард спробував змінити ситуацію, випустивши в атаку Михайла Мудрика і П'єра-Емеріка Обамеянга.

Врятувати хоча б нічийний для себе результат Челсі так і не вдалося — команда Хулена Лопетегі успішно відборонялася у другому таймі та "передала привіт" керівництву Челсі на чолі з Тоддом Боелі.

Вулвергемптон — Челсі 1:0

Гол: Нунеш, 31

Вулвергемптон: Са – Семеду, Доусон, Кілман, Тоті – Нунеш (Коллінз, 90+6), Леміна (Траоре, 74), Гомеш, Поденсе (Моутіньо, 64) – Кунья (Сарабія, 75), Коста (Хван Хі Чхан, 63)

Челсі: Аррісабалага – Джеймс, Фофана (Чалоба, 80), Кулібалі, Кукурелья (Чілвелл, 68) – Галлахер, Фернандес, Ковачич – Стерлінг (Мудрик, 68), Хавертц (Пулішич, 61), Фелікс (Обамеянг, 67)

Попередження: Леміна, Гомеш – Кукурелья, Стерлінг, Галлахер, Ковачич, Чілвелл