Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 17:00.
У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув непросту перемогу над Брайтоном у вельми скандальному матчі.
Протягом матчу безліч рішень бригади арбітрів у спірних ситуаціях приймалися не на користь підопічних Роберто Де Дзербі, який, до речі, за свою реакцію на одне з таких рішень разом із в. о. головного тренера Тоттенгема Крістіаном Стелліні отримав по червоній картці.
Перемогу "шпорам" принесли голи у виконанні Сона та Кейна, а за Брайтон забитий м'яч на свій рахунок записав Данк, якого виявилося недостатньо "чайкам" для позитивного результату у матчі з прямим конкурентом у турнірній таблиці.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Брайтон в 30 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:
Тоттенгем – Брайтон 2:1
Голи: Сон 10, Кейн 79 – Данк 37
Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Лангле – Порро, Скіпп (Сарр 88), Гейб‘єрг, Перішич (Танганга 90+2) – Кулусевскі (Данжума 78), Сон – Кейн
Брайтон: Стіл – Велтман (Еннкісо 85), Колвілл (Вебстер 69), Данк, Еступіньян — Гросс, Кайседо — Марч, Макаллістер, Мітома – Велбек (Фергюсон 66)
Попередження: Перішич 67, Гейб’єрг 87, Ромеро 90+1 – Гросс 64 Вилучення: Стелліні 59 (тренер, за межами поля) – Де Дзербі 59 (тренер, за межами поля)