Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 17:00.

У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем здобув непросту перемогу над Брайтоном у вельми скандальному матчі.

Протягом матчу безліч рішень бригади арбітрів у спірних ситуаціях приймалися не на користь підопічних Роберто Де Дзербі, який, до речі, за свою реакцію на одне з таких рішень разом із в. о. головного тренера Тоттенгема Крістіаном Стелліні отримав по червоній картці.

Перемогу "шпорам" принесли голи у виконанні Сона та Кейна, а за Брайтон забитий м'яч на свій рахунок записав Данк, якого виявилося недостатньо "чайкам" для позитивного результату у матчі з прямим конкурентом у турнірній таблиці.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Тоттенгем — Брайтон в 30 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Тоттенгем – Брайтон 2:1

Голи: Сон 10, Кейн 79 – Данк 37

Тоттенгем: Льоріс – Ромеро, Даєр, Лангле – Порро, Скіпп (Сарр 88), Гейб‘єрг, Перішич (Танганга 90+2) – Кулусевскі (Данжума 78), Сон – Кейн

Брайтон: Стіл – Велтман (Еннкісо 85), Колвілл (Вебстер 69), Данк, Еступіньян — Гросс, Кайседо — Марч, Макаллістер, Мітома – Велбек (Фергюсон 66)

Попередження: Перішич 67, Гейб’єрг 87, Ромеро 90+1 – Гросс 64 Вилучення: Стелліні 59 (тренер, за межами поля) – Де Дзербі 59 (тренер, за межами поля)