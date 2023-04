У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем приймав на своєму полі Брайтон – обидві команди є явними претендентами на єврокубкову зону та мають шанси зачепитися за зону Ліги чемпіонів.

"Шпори" відкрили рахунок на десятій хвилині завдяки зусиллям Сона Хин Міна, але вже на 17-й хвилині Брайтон міг повертати паритет на табло, проте гол Мітоми доволі спірно скасували за гру рукою.

Проте підопічні Роберто Де Дзербі таки зрівняли рахунок ще до перерви — автором гола став захисник Льюїс Данк.

Найцікавіше почалося у другому таймі, коли на 55-й хвилині система VAR відмінила ще один гол Брайтона через те, що під час удару Данні Велбека м'яч, нібито, влучив у руку Мак Аллістера.

Після цього рішення між тренерськими штабами Тоттенгема та Брайтона сталася невелика сутичка, внаслідок якої обидві команди залишилися без своїх головних тренерів – Крістіан Стелліні та Роберто Де Дзербі отримали по червоній картці.

Жертвою чергового спірного рішення арбітрів знову став Мітома, на якому не було призначено пенальті. І за всіма законами жанру Брайтон зрештою пропустив гол від Гаррі Кейна наприкінці зустрічі, який і приніс Тоттенгему перемогу з рахунком 2:1.

🤯 Stonewall penalty for Brighton, Hojbjerg on Mitoma, somehow not given after VAR review…



Add that to the 2 disallowed Brighton goals… scandalous really



pic.twitter.com/aiDJ68T9n5