Англія

Англієць захистив футболістів своєї команди.

Френк Лемпард поділився думками щодо футболістів своєї команди.

"Деякі гравці лише нещодавно прийшли, дайте їм час адаптуватися до нових реалій. Вони повинні зрозуміти, що означає грати за Челсі.

Вони повинні знати, що означає носіння емблеми Челсі, вболівальники на це реагують. Я гарантую, що за час, який я проведу тут, я буду працювати над їхнім розвитком".

Вчора лондонці мінімально поступилися у виїзному матчі Вулвергемптону у першому поєдинку після повернення легендарного гравця.