Англія

Минулого сезону "сині" мали серйозні фінансові збитки.

Челсі в сезоні-2021/22 зазнав фінансових збитків, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, клуб втратив 235 мільйонів фунтів. Крім того, накопичувальні збитки становлять понад мільярд фунтів.

У ході літнього трансферного вікна Челсі витратив на трансфери 368,7 мільйонів, а за шістнадцять проданих гравців лондонська команда виручила лише 22,2 мільйона.

Зазначимо, що звіти за ці рахунки були подані Челсі ще до 1 січня.