Англія

"Червоні" втратили математичні шанси.

Ліверпуль втратив математичні шанси на перемогу в англійській Прем'єр-лізі.

Наразі команда йде на восьмому місці, набравши 44 очки у 29 іграх. Арсенал, що лідирує у таблиці, випереджає Ліверпуль на 29 очок.

Це означає, що Ліверпуль не зможе відіграти відставання від Арсеналу навіть у тому випадку, якщо виграє всі дев'ять ігор, що залишилися.

Таким чином, команда під керівництвом Юргена Клоппа у сезоні-2022/23 виграла лише Суперкубок Англії, перемігши Манчестер Сіті (3:1).