"Червоні" втратили математичні шанси.
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09 квітня 2023, 23:40
Ліверпуль втратив математичні шанси на перемогу в англійській Прем'єр-лізі.
Наразі команда йде на восьмому місці, набравши 44 очки у 29 іграх. Арсенал, що лідирує у таблиці, випереджає Ліверпуль на 29 очок.
Це означає, що Ліверпуль не зможе відіграти відставання від Арсеналу навіть у тому випадку, якщо виграє всі дев'ять ігор, що залишилися.
Таким чином, команда під керівництвом Юргена Клоппа у сезоні-2022/23 виграла лише Суперкубок Англії, перемігши Манчестер Сіті (3:1).