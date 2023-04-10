Англія

Аргентинець — про свою роль в лондонській команді.

Півзахисник Челсі Енцо Фернандес розповів, як проходить його адаптація в новій команді.

"Одним із факторів переходу в Челсі було те, що мені сподобався довгостроковий проєкт, який створює клуб. Я також завжди мріяв грати в англійській Прем'єр-лізі, а Челсі виявляв до мене інтерес ще до чемпіонату світу.

Я приєднався до топклубу, який завжди боровся за трофеї та двічі виграв Лігу чемпіонів за короткий період часу. Тепер, коли я тут, то розумію, наскільки це справді клуб-гранд. Це стало важливим фактором при ухваленні рішення, окрім того, що команда базується в такому чудовому місті, як Лондон. Я все обміркував із сім'єю.

Адаптація та знайомство з новими гравцями завжди потребують часу. Я був серед десяти новачків, що прийшли взимку. Важко, коли в команді стільки різних мов, тож спочатку було важко вийти на порозуміння з партнерами. Згодом ми почали краще розуміти товаришів по команді, у майбутньому з цим все буде краще та краще.

Я непогано адаптувався. Лондон сильно відрізняється від Лісабона та Буенос-Айреса. Тут дуже холодно. Я досі звикаю до життя тут, але все буде добре. Лондон дуже гарний, тож я в захваті", — сказав Фернандес.

Нагадаємо, що трансфер Енцо Фернандеса коштував Челсі 121 мільйон євро, а з самим аргентинцем був підписаний контракт до літа 2031 року.

З моменту свого переїзду до Лондона 22-річний хавбек провів у футболці "синіх" 11 поєдинків, у яких він відзначився двома асистами та двома попередженнями.