Англія

"Червоні дияволи" хочуть посилити центр поля.

Манчестер Юнайтед цікавиться Мойзесом Кайседо та Алексісом Мак Аллістером із Брайтона, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, посилення центру півзахисту – одне з ключових завдань для клубу та тренера Еріка тен Гага цього літа.

Центральні півзахисники Брайтона входять до шорт-листа манкуніанців. Очікується, що Брайтон попросить щонайменше 70 млн фунтів і за аргентинця, і за еквадорця.

У поточному сезоні Алексіс провів 25 матчів (8 голів та 1 асист), а Мойзес 27 ігор (1 гол та 1 асист).