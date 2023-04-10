Англія

Іспанець може очолити англійську команду.

Колишній тренер Ліверпуля та Реала Рафаель Бенітес може очолити Лестер, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "лисиці" розпочали переговори з іспанським фахівцем. Сторони провели дві зустрічі, де обговорювали контракт та проект, але наразі не досягли угоди.

Нагадаємо, що Лестер міг очолити Джессі Марш, проте переговори зірвалися.

Наразі Лестер посідає 19 місце у турнірній таблиці АПЛ, у команди 25 очок після 30 матчів.