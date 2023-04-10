Англія

Колишній півзахисник "синіх" дав коментар.

Джон Обі Мікель одобрює рішення Челсі звільнити Грема Поттера з посади головного тренера.

"Чи достатньо йому дали часу? Я думаю, що так. Клуб зараз на якому місці – на одинадцятому?

Думаю, що часу було достатньо. Будь це епоха Романа Абрамовича... Я думаю, що клуб ухвалив правильне рішення.

Чи був цей клуб для нього надто великим? Можливо. Деколи мені здавалося, що він не знає, що робити, коли стоїть біля лінії. Він не спілкується з гравцями, він не каже їм, що робити на полі.

Мені подобаються тренери, які завжди заряджені, поводяться пристрасно", — наводить слова Мікеля Daily Mail із посиланням на Dubai Eye.

Нагадаємо, що Мікель виступав за Челсі з 2006 до 2017 року.