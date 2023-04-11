Англія

Фахівець підписав контракт із новим клубом.

Англійський Лестер офіційно оголосив про початок співпраці з новим тренером Діном Смітом.

52-річний фахівець підписав контракт до кінця цього сезону та вже 11 квітня розпочинає роботу.

Допомагати Сміту у Лестері буде добре відомий клубним вболівальникам Крейг Шекспір та легенда Челсі Джон Террі.

Завдання Сміта в Лестері зрозуміле — команда за вісім турів до кінця чемпіонату йде у зоні вильоту, і тренер має зробити максимум, щоб врятувати становище.

Дін Сміт раніше очолював Астон Віллу. Також він працював у Норвичі (останній клуб), Брентфорді та Уолсоллі.