Англія

Фахівець дав перший коментар на чолі нового клубу.

Новий головний тренер Лестера Дін Сміт прокоментував своє повернення в АПЛ та завдання "лис" на кінець сезону.

"Я дуже радий мати можливість очолити команду в ці останні тижні сезону. Завдання, яке стоїть перед нами, очевидне (прим. залишитись в АПЛ), але я і моя тренерська команда стикалися з ним раніше. З огляду на якість цієї команди та кількість ігор, що залишилися, це цілком досяжно.

Наше перше завдання — відновити впевненість і вселити віру в команду, і я з нетерпінням чекаю можливості працювати з гравцями цього тижня. Субота буде великим випробуванням, але це така подія, яка нагадає нам усім, що означає бути клубом Прем'єр-ліги, змагаючись на найбільших стадіонах проти найкращих гравців світу.

Я знаю, що наші вболівальники добре підтримають нас. Ми маємо об'єднатися і показати їм результативність, якою вони можуть пишатися. Ми йдемо туди позитивно, шукаємо очки", — сказав Сміт прес-службі клубу.

Нагадаємо, що 52-річний фахівець підписав короткостроковий контракт до кінця сезону-2022/23 (на 8 матчів).