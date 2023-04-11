Англія

Гравець може стати частиною довгострокового проекту.

Челсі хоче зберегти Жоау Феліша, орендованого у Атлетіко до кінця сезону, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "сині" розглядають португальця як елемент довгострокового проекту. У клубі задоволені його впливом на гру.

Сам футболіст теж хоче залишитись у команді. Можливість укладання угоди залежатиме від вимог Атлетіко. Переговори відбудуться найближчим часом.

Цього сезону Феліш провів 10 матчів в АПЛ і забив два голи.