Англія

Англієць вважає, що футболісти повинні контролювати свої емоції.

Головний тренер Челсі Френк Лемпард, який тренуватиме клуб до кінця сезону, вважає, що футболісти команди повинні контролювати свої емоції незалежно від свого статусу.

Лемпард навів приклад Матео Ковачича, який кілька разів вигравав Лігу чемпіонів і Михайла Мудрика, який нещодавно поповнив склад Челсі.

"Якщо ти хвилюєшся, то не виходь на поле. Гравці не повинні відчувати хвилювання. Для них привілей грати за Челсі.

Кожен повинен доводити, що гідний грати, чи ти Ковачич, який виграв дві Ліги чемпіонів, чи Мудрик, який тільки-но прийшов сюди. Ви тут не просто так", — наводить слова Лемпарда Football London.

Раніше повідомлялося, що Мудрик — другий найгірший новачок Челсі за версією Goal.