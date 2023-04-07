Англія

Гірше українця оцінили лише П'єр-Емеріка Обамеянга.

Відоме видання Goal на своєму сайті опублікувало рейтинг найкращих трансферів лондонського Челсі цього сезону.

На першому місці опинився півзахисник Енцо Фернандес, а до трійки найкращих увійшли захисник Веслі Фофана та форвард Жоау Феліш.

Найгіршим трансфером "синіх" виявився нападник П'єр-Емерік Обамеянг, а перед ним перебуває український вінгер Михайло Мудрик, який перейшов із донецького Шахтаря.

Рейтинг трансферів Челсі в сезоні-2022/23:

1. Енцо Фернандес;

2. Веслі Фофана;

3. Жоау Фелікс;

4. Бенуа Бадьяшіль;

5. Чезаре Казадеї;

6. Каліду Кулібалі;

7. Рахім Стерлінг;

8. Ноні Мадуеке;

9. Марк Кукурелья;

10. Деніс Закарія;

11. Карні Чуквуемека;

12. Давід Фофана;

13. Габріель Слоніна;

14. Михайло Мудрик;

15. П’єр-Емерік Обамеянг.

"На відміну від Фернандеса, перші три місяці Мудрика в Челсі стали величезним розчаруванням. "Сині" виграли у Арсеналу гонитву за високо оціненого українця, але він виглядав, як риба на суші, крім обнадійливого дебюту з лави запасних проти Ліверпуля на Енфілді у лютому.

Мудрик ще не відкрив рахунок своїх голів за Челсі, незважаючи на те, що мав шанс. Він, схоже, фізично не готовий до вимог АПЛ. Погані виступи колишнього вінгера донецького Шахтаря напередодні літа вже стають приводом для занепокоєння для офіційних осіб клубу, які, ймовірно, будуть вносити серйозні зміни на полі та за його межами", — ось так видання Goal написало про Мудрика.

Раніше повідомлялося, що новим головним тренером Челсі став Френк Лемпард.