Англія

Функціонер планує оскаржити свій вирок й відсторонення від праці з Тоттенгемом.

Фабіо Паратічі офіційно подав апеляцію до FIFA щодо рішення, прийнятого в березні, продовжити 30-місячну дискваліфікацію, накладену на нього FIGC, у всьому світі.

Ще в січні Паратічі разом з низкою інших екс- функціонерів Ювентуса потрапив під санкції після розслідування ймовірних фінансових зловживань клубу та суперечок щодо приросту капіталу.

Італійська влада дискваліфікувала Паратічі на 30 місяців, що позбавило його участі у футбольній діяльності до 2025 року.

У березні дисциплінарна комісія ФІФА схвалила рішення про продовження дискваліфікації Паратічі в усьому світі, що означає, що він повинен був негайно залишити свою посаду футбольного директора клубу Прем'єр-ліги Тоттенгема.

Глобальне відсторонення Паратічі відбулося лише через кілька днів після того, як Тоттенгем оголосив, що офіційно розлучився з тренером Антоніо Конте і згодом підвищив свого колишнього асистента Крістіана Стелліні тимчасовим тренером до кінця сезону.

Паратічі продовжує захищатися, поки чекає вердикту світових футбольних органів.