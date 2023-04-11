Англія

Після 41 туру команда посідає місце в зоні вильоту з Чемпіоншипу.

Редінг на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера Пола Інса.

Причиною звільнення стали невдалі результати команди, яка після 41 із 46 турів посідає 22 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу у зоні вильоту.

До рятівного 21 місця — лише один бал, але Кардіфф має гру в запасі. Редінг не зміг виграти жодної гри з останніх восьми матчів — на рахунку команди три нічиї та п'ять поразок.

Інс очолював Редінг із лютого 2022 року. Редінг не міг підписувати нових футболістів у літнє та зимове трансферне вікно через трансферний бан.

До закінчення сезону Редінг очолить наставник молодіжної команди та колишній гравець клубу Ноель Хант.