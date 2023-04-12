Англія

Австрієць мусить проявити себе для того, щоб залишитися у клубі.

Марсель Забітцер прокоментував свій контракт із Манчестер Юнайтед — цитує гравця Фабріціо Романо.

"Манчестер Юнайтед чітко дав зрозуміти, що моя оренда є проектом до літа, а потім подивимося", — сказав Bild

"До того часу я хочу віддати все тут — тоді влітку вся ситуація буде оцінено".

Австрієць перейшов до Англії минулого літа.

Його контракт належить Баварії, а загалом цього сезону в нього 4 результативних дії за обидва клуби в усіх турнірах.