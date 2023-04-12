Австрієць мусить проявити себе для того, щоб залишитися у клубі.
Марсель Забітцер - Getty Images
12 квітня 2023, 10:35
Марсель Забітцер прокоментував свій контракт із Манчестер Юнайтед — цитує гравця Фабріціо Романо.
"Манчестер Юнайтед чітко дав зрозуміти, що моя оренда є проектом до літа, а потім подивимося", — сказав Bild
"До того часу я хочу віддати все тут — тоді влітку вся ситуація буде оцінено".
Австрієць перейшов до Англії минулого літа.
Його контракт належить Баварії, а загалом цього сезону в нього 4 результативних дії за обидва клуби в усіх турнірах.