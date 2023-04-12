Англія

Мерсисайдці більше не планують підписати Джуда.

Ліверпуль більше не планує підписати Джуда Беллінгема — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Мерсисайдці не готові платити солідну клаусулу півзахисника, який набрав 17 результативних балів цього сезону, у вигляді 130 або більше мільйонів євро.

Боруссія Дортмунд однозначно не буде поступатися у справі цього трансферу, особливо на фоні переходу Ерлінга Голанда.

Таким чином, ресурси можуть бути розподілені клубом щонайменше в двох інших півзахисників цього літа, яких потребує команда з Енфілда.