Англія

Очікується, що Нголо продовжить контракт із Челсі.

Контракт опорного півзахисника Нголо Канте з лондонським Челсі спливає наприкінці поточного сезону, тому поки що зберігаються питання щодо його майбутнього.

За словами оточення 32-річного француза, лондонський Арсенал робив запит щодо гравця Челсі.

"Нголо хотів би залишитися в Лондоні, де він вже звик жити. Я думаю, що він продовжить свою угоду з Челсі, перш ніж через два-три роки поїде на Близький Схід. Арсенал також зробив запит", — цитує слова оточення Канте журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sport Witness.

У поточному сезоні Нголо Канте провів лише п'ять матчів через тривалу травму.

Раніше повідомлялося, що Канте практично домовився з Челсі про новий контракт.