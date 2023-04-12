Очікується, що Нголо продовжить контракт із Челсі.
Нголо Канте, getty images
12 квітня 2023, 22:57
Контракт опорного півзахисника Нголо Канте з лондонським Челсі спливає наприкінці поточного сезону, тому поки що зберігаються питання щодо його майбутнього.
За словами оточення 32-річного француза, лондонський Арсенал робив запит щодо гравця Челсі.
"Нголо хотів би залишитися в Лондоні, де він вже звик жити. Я думаю, що він продовжить свою угоду з Челсі, перш ніж через два-три роки поїде на Близький Схід. Арсенал також зробив запит", — цитує слова оточення Канте журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sport Witness.
У поточному сезоні Нголо Канте провів лише п'ять матчів через тривалу травму.
Раніше повідомлялося, що Канте практично домовився з Челсі про новий контракт.