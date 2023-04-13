Англія

А також пропущених голів більше за забитих.

У Челсі у сезоні-2022/23 більше поразок, ніж перемог.

Поразка у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала стала для Челсі 16-м у сезоні-2022/23.

"Сині" здобули 15 перемог і 10 разів зіграли внічию — таким чином, кількість поразок Челсі у сезоні перевищила кількість перемог.

Загалом, у сезоні Челсі забив 41 гол у всіх турнірах та пропустив 44 м'ячі.

Нагадаємо, що Челсі розпочинав сезон з Томасом Тухелем, потім клуб очолив Грем Поттер, а зараз команду тренує Френк Лемпард до кінця сезону.