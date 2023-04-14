Англія

Іспанець все ще може перейти в Челсі.

Півзахисник Барселони та збірної Іспанії Гаві все ще може перейти у лондонський Челсі.

В англійському клубі визначили 18-річного півзахисника своєю пріоритетною ціллю та готові зробити його одним із найоплачуваніших гравців АПЛ.

Із агентом футболіста вже відбулась зустріч. Представники Челсі для цього прилітали у Мадрид, де домовились продовжити переговори та провести ще одну зустріч, на якій буде детальніше викладено стратегію можливого трансферу.

Також відомо, що скоро відбудеться зустріч батьків Гаві із одним з власників "пенсіонерів" Тоддом Боелі. Він бажає запевнити батьків гравця, що Челсі готовий дати більше, ніж Барселона.

Цього сезону 18-річний футболіст провів 40 матчів за Барселону у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.