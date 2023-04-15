Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 31-го туру АПЛ, який пройде 15 квітня і розпочнеться о 19:30.

У матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Лестер Сіті, яке пройде на стадіоні Етіхад.

СУБОТА, 15 КВІТНЯ, 19:30. ЕТІХАД СТЕДІУМ, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після нічиєї лондонського Арсеналу з Ліверпулем на Енфілді минулими вихідними ситуація у чемпіонських перегонах загострилася ще сильніше. Манчестер Сіті, який очікувано розібрався із Саутгемптоном, тепер відстає від "канонірів" всього на шість очок, маючи при цьому один матч у запасі та очну зустріч із головним конкурентом за "золото" на Етіхаді. Тепер теоретично шанси "містян" на те, щоб захистити титул, тепер трохи перевершують варіант із потенційним чемпіонством Арсеналу.

Досить багато розмов було щодо того, що Манчестер Сіті доведеться концентруватися не лише на Прем'єр-лізі, а й на Лізі чемпіонів, що теоретично може зіграти на руку Арсеналу з погляду фізичних кондицій головного конкурента. Однак питання щодо виходу до півфіналу найпрестижнішого єврокубку колектив Хосепа Гвардіоли вже вирішив на 90% за підсумками першого матчу з мюнхенською Баварією, здобувши розгромну перемогу з рахунком 3:0. Дивлячись на поточну форму "містян", поки що багато чого складається на їхню користь на всіх фронтах.

Лестер, у свою чергу, і близько такими успіхами похвалитися не може. Напередодні "лисиці" розлучилися зі своїм головним тренером Бренданом Роджерсом, який під час своєї каденції зміг привести команду до перемог у Кубку та Суперкубку Англії, але від цього сезону ще перед стартом було б доволі сміливо чогось очікувати, враховуючи відверто провальну та пасивну літню трансферну кампанію.

Як результат, ряд незадовільних результатів поспіль перетворив Лестер не просто на одного з багатьох претендентів на виліт, а на одного з головних претендентів на зниження в класі поряд із Саутгемптоном. Наразі "лисиці" займають передостаннє місце і не дають жодних позитивних передумов на те, що ситуація до кінця сезону якось зміниться. Шанси не вилетіти до Чемпіоншипу є, і досить реальні через серйозну щільність у нижній частині турнірної таблиці, але на тлі прямих конкурентів Лестер виглядає як слабкіший колектив як мінімум у ментальному плані.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,17, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 16,0. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 8,50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканжі, Діаш, Аке — Родрі, Гюндоган, Де Брюйне — Бернарду Сілва, Голанд, Гріліш

Лестер: Іверсен — Кастань, Амарті, Фас, Крістіансен — Ндіді, Сумаре, Меддісон — Тете, Варді, Барнс

Не зіграють: Фоден — Джастін, Вестергор

Під питанням: ... — Барнс, Тілеманс, Бертранд

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