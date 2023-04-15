Англія

Форвард не хоче бути запасним у команді Артети.

Вихованець лондонського Арсенала Фоларін Балогун не знайшов собі місця в основному складі рідного клубу, тому на початку поточного сезону відправився в оренду до французького Реймса.

Прогрес 21-річного виконавця в Лізі 1 у підсумку виявився настільки стрімким, що поставив "канонірів" у скрутне становище в питанні його подальшого майбутнього.

Тимчасова угода з Реймсом добігає кінця вже після завершення поточного сезону, однак Фоларін чітко встановив умови свого повернення до Арсенала — він не має бути гравцем глибокої ротації, що за умови широкого вибору "канонірів" у плані атакувальних гравців здається складним завданням.

Саме тому, аби не наражати себе на фінансові втрати, за два роки до завершення контракту з гравцем Арсенал погодився на його продаж.

При цьому лондонці хочуть отримати 30 млн євро, тоді як уже є колектив, який ладен дати за Балогуна й більше грошей — німецький РБ Лейпциг запропонував 40 млн євро.

Конкурувати "Червоні бики" будуть із Наполі, міланським Інтером, Міланом Марселем, Монако та Ліллем.

У поточному сезоні англієць забив 19 голів та віддав три гольові передачі в 31 матчі.