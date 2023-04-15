Англія

Керманич Манчестер Сіті прокоментував можливий гучний трансфер.

Англійський центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллігем продовжує залишатись одним із найбільш ласих лотів на трансферному ринку, однак є вичерпний перелік клубів, що здатні забезпечити собі його придбання.

Зокрема, Ліверпуль нещодавно остаточно вийшов із боротьби за 19-річного футболіста, що значно підвищило шанси того ж Манчестер Сіті виграти ці перегони.

Проте головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола наразі неготовий коментувати будь-які чутки щодо гравця збірної Англії.

"Скільки прес-конференцій ви відвідували раніше? Ви самі знаєте відповідь на ваше питання, тому готуйтесь краще, бо моя відповідь щодо Беллінгема відома. Наступний", — висловився іспанський фахівець.

У поточному сезоні Беллінгем забив 10 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.