Керманич Манчестер Сіті прокоментував можливий гучний трансфер.
Джуд Беллінгем, Getty Images
15 квітня 2023, 09:00
Англійський центральний півзахисник дортмундської Боруссії Джуд Беллігем продовжує залишатись одним із найбільш ласих лотів на трансферному ринку, однак є вичерпний перелік клубів, що здатні забезпечити собі його придбання.
Зокрема, Ліверпуль нещодавно остаточно вийшов із боротьби за 19-річного футболіста, що значно підвищило шанси того ж Манчестер Сіті виграти ці перегони.
Проте головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола наразі неготовий коментувати будь-які чутки щодо гравця збірної Англії.
"Скільки прес-конференцій ви відвідували раніше? Ви самі знаєте відповідь на ваше питання, тому готуйтесь краще, бо моя відповідь щодо Беллінгема відома. Наступний", — висловився іспанський фахівець.
У поточному сезоні Беллінгем забив 10 голів та віддав сім гольових передач у 37 матчах.