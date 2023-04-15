Англія

Керманич Тоттенгема прокоментував стан підопічного.

Італійський спеціаліст Крістіан Стелліні в якості головного тренера лондонського Тоттенгема вимушений рятувати команду з важкого становища на тлі відходу Антоніо Конте з цієї посади.

На плечі малодосвідченого 38-річного фахівця таким чином звалилось чимало проблема, однією з яких є незадовільна форма 65-мільйонного "літнього" новачка нападника Ршіарлісона.

"Подібні речі можуть статись в сезоні, коли у вас багато травм, багато проблем з адаптацією, коли ви нестабільні у своїх тренуваннях, не є послідовними у своїх виступах. За таких умов так, подібні проблеми є цілком нормальним явищем.

Зараз ми багато говоримо про впевненість і про те, як йому потрібно зберігати спокій, щоб не змушувати себе надмірно працювати. Це може тільки нашкодити. Він старанно відпрацьовував із нами останній тиждень на тренуваннях. Важливо, щоб він відчув причетність до наступної гри", — заявив італійський фахівець.

Наступний матч лондонський Тоттенгем проведе вдома проти Борнмута 15 квітня.