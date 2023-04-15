Англія

Аргентинець почне шлях до повернення на поле.

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес отримав перелом п'ятої плюснової кістки в матчі Ліги Європи проти Севільї.

Як повідомляє аргентинський журналіст Ернан Кастільо, на Мартінес чекає хірургічне втручання, що відбудеться в понеділок.

Зазначимо, що в цьому сезоні Лісандро відіграв 45 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився одним забитим голом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що аргентинський захисник не зіграє до кінця поточного сезону, проте має бути готовий до початку наступного.