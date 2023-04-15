Англія

Аргентинця очікує відновлення після травми.

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес отримав пошкодження в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи проти Севільї.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", аргентинець вже не зіграє в цьому сезоні через перелом плюснової кістки.

Терміни відновлення не повідомляються, але зазвичай подібні травми лікуються від восьми тижнів.

Нагадаємо, що в матчі проти Севільї також травму отримав інший центральний захисник Манчестер Юнайтед — Рафаель Варан.