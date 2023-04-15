Англія

Українець буде намагатися допомогти своїй команді перемогти у важливому матчі.

У рамках 31-го туру АПЛ Евертон на своєму полі зіграє проти Фулгема. Матч розпочнеться о 17:00.

Українець Віталій Миколенко потрапив у заявку команди на цей матч.

Це буде перша поява гравця у старті з початку березня.

Повний склад Евертона виглядає наступним чином:

Відмітимо, що Евертон веде боротьбу за зберігання прописки в АПЛ. Зараз колектив Дайча має порівну балів з Ноттінгем Форест, проте кращу різницю голів.