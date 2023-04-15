Українець буде намагатися допомогти своїй команді перемогти у важливому матчі.
Віталій Миколенко - Getty Images
15 квітня 2023, 16:13
У рамках 31-го туру АПЛ Евертон на своєму полі зіграє проти Фулгема. Матч розпочнеться о 17:00.
Українець Віталій Миколенко потрапив у заявку команди на цей матч.
Це буде перша поява гравця у старті з початку березня.
Повний склад Евертона виглядає наступним чином:
Відмітимо, що Евертон веде боротьбу за зберігання прописки в АПЛ. Зараз колектив Дайча має порівну балів з Ноттінгем Форест, проте кращу різницю голів.