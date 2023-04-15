Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Лестер.
Кайл Вокер, Getty Images
15 квітня 2023, 18:58
Манчестер Сіті та Лестер зіграють поміж собою на Етіхад Стедіум у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.
Хосеп Гвардіола, після перемоги над мюнхенською Баварією (3:0), залучив до стартового складу Вокера та Ляпорта до трійки центральних захисників, тоді як Марез розташується праворуч в атаці.
Дін Сміт, після поразки від Борнмута (0:1), використав із перших хвилин Сеюнджю та Суттара в трійці центральних захисників, тоді як Дьюзбері-Голл та Тілеманс повернуться до центральної лінії.
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт — Б. Сілва, Стоунз, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Гріліш.
Запасні: Ортега, Аке, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гюндоган, Гомес, Палмер, Альварес.
Лестер: Іверсен — Фас, Сеюнджю, Суттар — Крістіансен, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс, Кастань — Варді, Меддісон.
Запасні: Ворд, Амарті, Томас, Менді, Прат, Марсал, Іхеаначо, Дака, Тете.
Гра Манчестер Сіті — Лестер почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.