Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Манчестер Сіті та Лестер.

Манчестер Сіті та Лестер зіграють поміж собою на Етіхад Стедіум у рамках тридцять першого туру англійської Прем'єр-ліги.

Хосеп Гвардіола, після перемоги над мюнхенською Баварією (3:0), залучив до стартового складу Вокера та Ляпорта до трійки центральних захисників, тоді як Марез розташується праворуч в атаці.

Дін Сміт, після поразки від Борнмута (0:1), використав із перших хвилин Сеюнджю та Суттара в трійці центральних захисників, тоді як Дьюзбері-Голл та Тілеманс повернуться до центральної лінії.

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Ляпорт — Б. Сілва, Стоунз, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Гріліш.

Запасні: Ортега, Аке, Аканджі, Льюїс, Філліпс, Гюндоган, Гомес, Палмер, Альварес.



Лестер: Іверсен — Фас, Сеюнджю, Суттар — Крістіансен, Дьюзбері-Голл, Ндіді, Тілеманс, Кастань — Варді, Меддісон.

Запасні: Ворд, Амарті, Томас, Менді, Прат, Марсал, Іхеаначо, Дака, Тете.



Гра Манчестер Сіті — Лестер почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.